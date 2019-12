Sneijder krijgt afscheidsduel in Utrecht: ‘Ik moet fit zijn, anders zet Mourinho me op de bank’

Laatste wedstrijd in december 2018

In een interview aan FC Utrecht TV op 12 augustus vertelde Sneijder tussen neus en lippen door dat hij was gestopt. Zijn laatste profwedstrijd speelde hij echter al op 6 december 2018. Bij zijn laatste club Al Gharafa kwam Sneijder nog tot 16 goals in 27 wedstrijden, maar de motivatie verdween snel in Qatar. Sneijder scoorde 155 keer in 574 wedstrijden voor Ajax, Real Madrid, Internazionale, Galatasaray, OGC Nice en Al Gharafa. Hij is recordinternational van Oranje met 134 optredens voor de nationale ploeg, waarin hij goed was voor 31 goals en 31 assists.