Sneijder snapt actie van F-side Ajax niet: ‘Alsof ik een crimineel ben’

,,Dat filmpje was oud en helemaal niet opgenomen rond die halve finale. Al wekte dat misschien wel de indruk. Maar dat is niet zo”, legt de recordinternational uit. ,,En dan maanden later word ik door de F-Side plotseling neergezet als een valse hond met een balkje voor mijn gezicht”, zegt Sneijder over een recent statement van de harde kern van Ajax . ,,Alsof ik een crimineel ben. Ik heb ook kinderen en familie. Het is toch niet tof dat ik zo word neergezet. Als Utrecht die wedstrijd tegen Ajax niet had gewonnen, dan had ik er waarschijnlijk nooit iets over gehoord.”



,,Ik laat me de toegang tot Amsterdam niet ontzeggen. Wat nou persona non grata?”, vervolgt Sneijder. ,,Daarom heb ik een filmpje gemaakt toen ik na dat statement van de F-Side een keer langs de ArenA reed. Ik haat geen clubs en zeker Ajax niet. Als klein jongetje liep ik met een trainingspak van Ajax door Utrecht. Je moet eens weten hoe vaak ik ben uitgescholden. Nadat ik vorig jaar gestopt ben als voetballer heeft eigenaar Frans van Seumeren wel aan mij gevraagd of ik iets voor FC Utrecht wil betekenen. Van Ajax heb ik niets gehoord.”