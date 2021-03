Sneijder ziet ‘Chef Wondergoal’ weer toeslaan: Van Moorsel schittert voor ogen recordinternational

Samenvatting Ajax morele winnaar na late strafschop in dramati­sche topper tegen PSV

28 februari Ajax heeft in dramatische topper ternauwernood kunnen voorkomen dat PSV de spanning in de titelstrijd (enigszins) terugbracht. Door een benutte penalty van Dusan Tadic in blessuretijd eindigde het foutenfestijn in 1-1 en behoudt de koploper een marge van negen (verlies)punten.