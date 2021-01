Sneijder ziet FC Den Bosch punt pakken tegen NAC

SamenvattingNAC heeft voor de derde keer op rij niet kunnen winnen in de Keuken Kampioen Divisie. Op remises tegen Jong PSV (1-1) en Roda JC (2-2) liet de titelpretendent uit Breda vanmiddag een gelijkspel volgen tegen hekkensluiter FC Den Bosch (1-1). FC Den Bosch zette vorige week trainer Van der Ven op straat en is in gesprek met Wesley Sneijder over een mogelijke samenwerking. De recordinternational was zaterdag toeschouwer in De Vliert.

Maurice Steijn moest flink puzzelen bij NAC. Nog altijd geen Thom Haye, geen Dion Malone en dan viel in de warming-up ook nog Moreno Rutten uit. Dus bestond het middenveld uit Lewis Fiorini (controlerend), Lex Immers en Mounir El Allouchi. Nick Venema kreeg ook weer een basisplaats, Jethro Mashart stond linksback.

Het was wederom alles behalve hartverwarmend wat NAC op de (kunst)mat legde. Kansen waren schaars, vloeiende aanvallen nog schaarser. De thuisploeg bleef daarom eenvoudig overeind, zonder zelf wat te creëren. Toch was het FC Den Bosch, de ploeg die al zestien competitiewedstrijden op rij niet gewonnen had, dat met een voorsprong de rust in ging. Romano Postema worstelde zich langs eerst Lewis Fiorini en vervolgens Colin Rösler om op slag van rust verwoestend uit te halen: 1-0.

Gelijkmaker

NAC moest in de tweede helft een nieuw dieptepunt voorkomen. In de rust bleef Rösler in de kleedkamer achter en werd hij vervangen door Moise Adilehou. Voordat het uur verstreken was greep Steijn wederom in. Venema en Kaj de Rooij eruit, Huseyin Dogan en Mario Bilate erin. Het was de laatstgenoemde die vijf minuten later een hoofdrol had bij de gelijkmaker. De sterke spits hield de bal goed vast en gaf een steekpass die door een koelbloedige Sydney van Hooijdonk werd omgezet: 1-1.

Na een thuisnederlaag tegen FC Dordrecht en gelijke spelen tegen TOP Oss en recentelijk Roda JC en Jong PSV dreigde een nieuw dieptepunt voor NAC. Directe promotie is al ver uit zicht, maar ook deelname aan de play-offs is nog geen zekerheid. De hete adem in de nek, van ploegen als Go Ahead Eagles, NEC en FC Volendam, is voelbaar. Dus moest NAC vol op jacht naar de 1-2. El Allouchi (schot) en Van Hooijdonk (vrije trap) testten de reflexen van Den Bosch-goalie Wouter van der Steen nog wel, maar gescoord werd er niet meer. Aan promotie hoeft men in Breda voorlopig nog lang niet te denken.

Sydney van Hooijdonk legt aan.