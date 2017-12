Cambuur gaat voor Grim als opvolger van Dijkhuizen

24 december Fred Grim maakt zich op voor een rentree bij SC Cambuur. De oud-doelman is in onderhandeling met de Friese club over een contract voor anderhalf jaar, met een optie voor nog een seizoen. ,,We praten dus over een periode voor 2,5 jaar'', liet Foeke Booy, technisch manager van SC Cambuur, vanochtend weten bij het tv-programma 'De Tafel van Kees' op FOX Sports.