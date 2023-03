Spakenburg 4 april thuis tegen PSV: ‘We toveren sportpark om tot bekerwalhalla’, Klassieker dag later

Spakenburg, zondagoch­tend: ‘We gaan naar de kerk, en voor de rest is de dag voor onszelf’

Een week na de overwinning op FC Utrecht raken ze in Spakenburg nog altijd niet uitgepraat over de zegetocht van SV. Mocht de club volgende maand in eigen huis PSV verslaan, dan wacht een finale in De Kuip. Maar... die finale wordt gespeeld op zondag, en dat is volgens de voorzitter onmogelijk. ‘Dan heerst er rust in het dorp’. Is dat zo? Deze site nam de proef op de som.