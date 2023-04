Spakenburg-captain stoort zich aan Luuk de Jong: ‘Wees dan een grote jongen’

,,Hoe er geklaagd wordt door PSV. Ze weten toch dat dit eraan zit te komen?”, vroeg Van der Linden zich voor de camera's van ESPN hardop af. ,,Dan denk ik wel, kom op jongens jullie spelen eredivisie. Zo’n Luuk de Jong ook, die is toch wel meer gewend dan een potje op de Westmaat? Wees dan ook een grote jongen. Maar goed, misschien hoort het bij zijn spel.”

Ondanks de knappe prestatie van zijn ploeg, gaat het wel even duren tot Van der Linden er echt van kan genieten. ,,Als je het tot het laatste fluitsignaal spannend kan houden, mag je wel van een prestatie spreken. Maar uiteindelijk ga je niet door, dat overheerst nu toch nog wel.”

Xavi Simons

Xavi Simons heeft zich de voorbije dagen geërgerd aan de kritiek op PSV. ,,Ik hoorde dat we als team misschien te slap zijn. Dat was een motivatie voor ons om het te laten zien. Wij strijden voor alles”, zei de aanvaller. Simons gaf de assist bij de tweede treffer, van Patrick van Aanholt. Dat doelpunt vierde hij uitbundig. ,,Dat is toch niet zo gek? We gaan naar de finale. Ik wil prijzen winnen, ook de beker.”

PSV bracht dinsdagmiddag al een bezoek aan Spakenburg om het veld te inspecteren. ,,We spelen niet altijd op dit soort velden, daarom”, zei Simons. ,,Voor mij was het niet echt iets nieuws, want in mijn jeugd in Spanje speelde ik alleen maar op dit soort velden.”

Simons kreeg meermaals te maken met spreekkoren van de Spakenburg-supporters (“Xavi Simons is homo”), zoals dat anderhalve maand geleden ook gebeurde in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (2-2). Simons bleef daar boven staan en wilde er niet te veel woorden aan vuil maken. ,,We wisten dat het een pittige wedstrijd zou worden en dat de fans er achter gingen staan.”

Luuk de Jong complimenteert Spakenburg

Luuk de Jong was na het laatste fluitsignaal op Sportpark De Westmaat vooral opgelucht. ,,Natuurlijk, voor dat soort dingen voetbal je”, reageerde de aanvoerder van PSV bij ESPN. ,,Na de 2-0 leek het beetje klaar, maar daarna krijgt Joel Drommel nog een fantastische goal om zijn oren. Dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op.”

,,Veel mensen zullen na de 2-1 hebben gehoopt dat er nog wat moois ging gebeuren, maar ik heb niet echt het gevoel gehad dat ze nog de 2-2 zouden maken of dat we zouden gaan verliezen.” Wel had De Jong veel complimenten voor de tegenstander. ,,Ze deden het goed, stonden compact en hadden een goed plan. We kwamen er moeilijk doorheen en ze hanteerden goed de lange bal.”

Spakenburg schakelde op weg naar de finale met FC Groningen en FC Utrecht twee eredivisieclubs uit. ,,En ook ons hebben ze het heel lastig gemaakt”, gaf De Jong toe. ,,Daar heb ik veel respect voor. Maar gelukkig maakten wij twee goede goals, dat is het belangrijkste.”

Volledig scherm Aanvoerders Luuk de Jong en Floris van der Linden bij de aftrap. © Pro Shots / Stefan Koops

