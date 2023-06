Spanje wint Nations League na strafschoppen tegen Kroatië in de Kuip

Na Portugal in 2019 en Frankrijk in 2021 is het dit jaar Spanje dat de Nations League heeft gewonnen. In de finale in de Kuip werd Kroatië, dat woensdag Oranje versloeg, pas na strafschoppen verslagen nadat het na 120 minuten in 0-0 eindigde. Dani Carvajal besliste de strafschoppenserie met een subtiel schot.

Virgil van Dijk zei deze week al dat de halve finale van Oranje in de Kuip tegen Kroatië als een uitwedstrijd voelde en ook deze zondagavond waren de Rotterdamse tribunes bezaaid met Kroatische fans. Zij zorgden ruim 2,5 uur lang voor een magnifieke sfeer in het stadion van Feyenoord. Er moest namelijk, net als woensdag, een verlenging aan te pas komen in de Kuip. Toen won Kroatië na een 2-2 eindstand alsnog met 2-4 van Nederland, nu werd er in de verlenging niet gescoord en waren het strafschoppen die de beslissing gaven.

In de strafschoppenserie werden de eerste zes penalty’s perfect genomen en waren beide doelmannen kansloos. De zevende penalty ging echter mis. Het was de Kroaat Lovro Majer die de bal tegen de benen van Unai Simón schoot. Omdat Marco Asensio en Ivan Perisic vervolgens raak schoten, kwam het aan op de tiende penalty van de strafschoppenreeks. Die was aan Aymeric Laporte, maar de verdediger van Manchester City schoot de bal snoeihard tegen de lat. Omdat Bruno Petkovic zijn poging vervolgens ook gekeerd zag worden door Simón kreeg Dani Carvajal nog een herkansing voor Spanje. De verdediger van Real Madrid schoot heel subtiel raak en dus won Spanje de Nations League.

Fenomenale sfeer

Hoewel de sfeer, met dank aan de Kroatische fans, fenomenaal was in Rotterdam kwam dat niet per se door het vermakelijke spel van beide landen. Eigenlijk kwam de grootste kans pas in de allerlaatste vijf minuten van de wedstrijd. Invaller Ansu Fati zag toen zijn poging van de lijn gehaald worden door Ivan Perisic. Eerder schoof FC Barcelona-middenvelder Gavi de bal nipt naast in de eerste helft en schoot Champions League-matchwinner Rodri de bal snoeihard langs de verkeerde kant van de paal. Marco Asensio kreeg met een kopbal op het dak van het doel en een schot voorlangs ook twee goede kansen, maar ook hij kon de brilstand niet doorbreken.

Volledig scherm Fans van Kroatië zorgden voor een goede sfeer in Rotterdam. © Pro Shots / Niels Boersema

Aan Kroatische zijde waren er voornamelijk voor rust wat kansen. Andrej Kramaric en Mario Pasalic werden net op tijd gehinderd door respectievelijk Laporte en Robin Le Normand. Pasalic kreeg na rust ook nog een kopkans, maar verder kwam de Spaanse doelman Simón nauwelijks in de problemen.

De verlenging was dan ook geen onlogisch vervolg van het spelbeeld. In tegenstelling tot woensdag tegen Oranje lukte het Kroatië deze keer niet om strafschoppen te voorkomen. Sterker nog, in de verlenging was Spanje het dichtst bij een bevrijdende beslissingsgoal. Dani Olmo, nota bene lange tijd actief geweest voor het Kroatische Dinamo Zagreb, kreeg twee goede schietkansen, maar die misten allebei het doel. In de strafschoppenserie kwam het dus echter toch nog goed voor het Spanje van bondscoach Luis de la Fuente, die in zijn eerste half jaar als bondscoach van Spanje dus meteen een prijs te pakken heeft.

Volledig scherm De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente. © ANP

