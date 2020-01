Spanning volledig terug in top KKD na zege FC Volendam bij Cambuur

In de topper van de avond won FC Volendam vanavond dus met 1-2 bij Cambuur. Francesco Antonucci zorgde al na zeven minuten spelen voor de voorsprong van FC Volendam, de ploeg van trainer Wim Jonk. Deze werd vijf minuten na rust verdubbeld door Derry Murkin. Jamie Jacobs bracht een kwartier voor tijd de spanning terug in het Cambuur Stadion met de 1-2, maar daar bleef het bij in Leeuwarden. Cambuur raakte in de blessuretijd nog wel de lat, maar verliest net als op 13 december (0-2 tegen Jong Ajax) van een concurrent in de titelstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. De beste twee teams promoveren naar de eredivisie, maar de beloftenteams kunnen niet promoveren. Jong Ajax werd in het seizoen 2017/2018 al kampioen van de eerste divisie, die toen nog de Jupiler League heette.