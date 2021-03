Sparta als slechtste ploeg van 2021 voor inhaalduel naar VVV dat uit vorm is

• VVV en Sparta spelen voor het eerst sinds 9 augustus 2019 - 578 dagen geleden dus - een eredivisiewedstrijd tegen elkaar, dat is de langste periode waarin twee teams elkaar niet troffen zonder dat een van de twee gedegradeerd is.



• Sparta is de enige ploeg zonder een tegentreffer in een midweeks eredivisieduel dit seizoen, terwijl geen team meer punten pakte in midweekse duels dan Sparta (7, gedeeld met 3 andere teams).



• VVV is ongeslagen in de laatste zeven thuiswedstrijden tegen Sparta in alle competities (W5, G2). Sparta won in mei 2004 voor het laatst op bezoek bij de Venlonaren (0-2 in de nacompetitie).