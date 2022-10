Sparta boekt vijfde thuiszege op rij dankzij dubbelslag Arno Verschueren

Het duel in Rotterdam-West was een treffen tussen de twee best presterende ploegen in de laatste vijf speelrondes. Sinds Julio Velázquez het roer in Sittard heeft overgenomen, verloren de Limburgers in de competitie nog niet. Daar kwam vanavond verandering in, al kwam Fortuna nog wel op voorsprong.

Waar Sparta in de openingsfase een overwicht had, waren het de bezoekers die bij de eerste de beste kans raak schoten. Tijani Noslin kwam vanaf de rechterkant naar binnen, aarzelde niet en poeierde de bal in de verre hoek achter Nick Olij. Een doelpunt dat kwam uit het niets, maar dat gold eveneens voor de gelijkmaker van Arno Verschueren.

Zeven minuten na de openingstreffer promoveerde de Belg een scherpe voorzet van Sven Mijnans tot doelpunt. En dat terwijl de Spangenaren na de goal van Noslin toch vooral achter de bezoekers aanliepen. Net voor de 1-1 was Ivo Pinto bijvoorbeeld nog gevaarlijk, maar wist Olij een poging van de rechtsback net uit de hoek te tikken.

Op slag van rust kreeg het publiek op Spangen nog een ware cornerregen gepresenteerd, waaruit beide ploegen gevaar wisten te stichten. Allereerst dwong Fortuna-verdediger Ximo Navarro Olij tot een stijlvolle redding. Uit de corner die volgde, kopte de Spanjaard de bal in het zijnet. Aan de andere kant redde Ivor Pandur op een kopbal van Bart Vriends.

Strafschop

Na rust had Pandur geen antwoord op een strafschop van Vito van Crooij. De Sparta-aanvaller mocht aanleggen vanaf elf meter nadat Koki Saito in de zestien werd gevloerd door Navarro.

De thuisploeg leek daarna door te willen pakken en scoorde opnieuw. Omdat Tobias Lauritsen afrondde echter in buitenspelpositie, ging dat feest niet door. Het Kasteel veerde al op toen Lauritsen even daarna opnieuw een enorme kans kreeg, maar de Noor faalde van dichtbij.

Fortuna liet zich in het vervolg van de wedstrijd met name gelden buiten de lijnen. Burak Yilmaz hield de gemoederen op Spangen van meet af aan bezig en kreeg na aanhoudend commentaar op scheidsrechter Serdar Gözübüyuk een gele kaart gepresenteerd. Ook Velázquez liet zich aan de zijkant dusdanig gelden dat hij geel kreeg.

Sparta liet zich er niet door van de wijs brengen en nadat Verschueren ook de 3-1 verzorgde, was het pleit beslecht. Wel slikte Steijn in nog twee tegenvallers: met Mica Pinto en Tobias Lauritsen vielen twee gewaardeerde basiskrachten uit met een blessure. Wie het veld ook vroegtijdig verliet, was Arno Verschueren. Hij werd door Steijn in blessuretijd getrakteerd op een publiekswissel.

Sparta boekte met de 3-1 zege op Fortuna niet alleen de vijfde thuiszege op rij, wat in 1985 voor het laatst gebeurde. Ook trainer Maurice Steijn blijft de positieve records aaneenrijgen. Hij is de eerste Sparta-trainer die meer dan acht van zijn eerste 16 eredivisieduels wist te winnen sinds Leo Steegman in 1972.

