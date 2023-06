Sparta dankzij Nick Olij via penalty's naar finale play-offs, geen Europees voetbal voor FC Utrecht

Er gaat een Steijn Europa in, zo veel is duidelijk na de halve finales van de play-offs. Of het Sem (FC Twente) of Maurice (Sparta) wordt, is komende week het thema. Sparta won na een sensationeel tweeluik na strafschoppen met 5-4 van FC Utrecht, met doelman Nick Olij als held die de strafschoppen van Luuk Brouwers en Mike van der Hoorn stopte.

‘Olij in Oranje’, klonk het voor de zoveelste keer op Het Kasteel. Hij zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat er een dubbele Steijn-derby op het programma staat voor donderdag (in Rotterdam) en zondag (Enschede). FC Twente is ontegenzeggelijk favoriet, na de ruime zege op Heerenveen in de halve finales (6-1 in totaal) en het overtuigende spel. Maar Sparta maakt het al het hele seizoen tegenstanders ontzettend lastig en de voorbije dagen moest ‘angstgegner’ FC Utrecht er over twee wedstrijden aan geloven.

De Utrechters stapelden donderdag nog kans op kans en verloren volledig tegen de verhoudingen in met 1-2. Hoe anders was het vandaag, het grootste gedeelte van de wedstrijd. In de eerste helft was Sparta dominanter en dichtbij de openingstreffer. Zo raakten Younes Namli (indraaiende voorzet) en Tobias Lauritsen in vijf seconden allebei de paal.

Na de rust schoot Vito van Crooij zijn ploeg op voorsprong, maar daar stak de video-arbiter Joey Kooij een stokje voor. Die had een overtreding van Shurandy Sambo geconstateerd en daar ging scheidsrechter Jochem Kamphuis in mee, tot wel begrijpelijke frustratie van de bank van Sparta. Uit het uitvak klonken de namen van Taylor Booth en Bas Dost gescandeerd, om met die kanonnen een doorbraak te forceren in het vlakke spel van hun ploeg. Michael Silberbauer ging daar in mee, Utrecht voerde de druk wat op, maar nooit met de overtuiging van afgelopen donderdag.

Nick Olij: ‘Niet alleen mijn verdienste’

Nick Olij weigerde alle credits voor zichzelf op te eisen, nadat hij met twee gestopte penalty's een belangrijke rol speelde in de gewonnen strafschoppenserie op Het Kasteel. ,,Als je als team vijf van de zes penalty's zeer overtuigend benut, dan is het gewoon een teamprestatie. En dat is mooi, want op de training gingen ze afgelopen week nog niet zo heel lekker", zei Olij, die een uitstekend seizoen kende bij de nummer zes van de eredivisie, maar tot zijn eigen verrassing en teleurstelling niet bij de (voor)selectie van Oranje zat voor de Final Four van de Nations League. ,,Ik ga op intuïtie naar een hoek. Ik had een blaadje gekregen, maar ik ga toch liever op mijn gevoel af. Ik deed het bij een penalty niet en dat is stom. Je kan je wel voorbereiden, maar uiteindelijk heb je meer aan het lezen van de aanloop. Je hoeft ze ook niet allemaal te pakken natuurlijk, dit is het mooiste", zei Olij, die gisteravond Almere City-doelman Nordin Bakker drie penalty's zag pakken. ,,Ik zit op dit moment goed in m'n vel en de vorm is er. Dan ga je de gekste ballen pakken", zei Olij, nadat hij bij ESPN een aantal mooie reddingen van hem terugzag. ,,Wij waren dominant, terwijl FC Utrecht moest scoren. We krijgen hem in de 80ste minuut op een lullige manier tegen. Heel erg tegen de verhouding in, maar we brengen daarna nog heel veel energie en power in de verlenging.”

Alleen was Utrecht nu, in tegenstelling tot vier dagen eerder, wél efficiënt bij dat ene moment voor het doel van Nick Olij. Aanvoerder Nick Viergever tikte binnen bij de tweede paal na een vrije trap. Snel daarna viel Lauritsen geblesseerd uit en leek het tij zich tegen Sparta te keren. Zeker toen Kooij scheidsrechter Kamphuis niet naar de kant riep bij een handsbal in het strafschopgebied van Utrecht.

In de verlenging was het gemankeerde Sparta beter dan Utrecht, met als ultiem moment een inzet van Joshua Kitolano waarbij de bal op de doellijn door effect wegdraaide, en Hidde ter Avest de bal nog bijna in eigen doel schoot. Strafschoppen moesten beslissing brengen. Nick Olij groeide uit tot de held door het stoppen van de penalty’s van Luuk Brouwers en Mike van der Hoorn, terwijl namens Sparta alleen Adil Auassar miste.

Met het uitschakelen van FC Utrecht is de Europese droom van Sparta springlevend en hebben de Rotterdammers voor het eerst (in drie deelnames) de halve finales van de Europese play-offs overleefd. Bijna 40 jaar geleden speelde de club voor het laatst Europees voetbal, als we deelname aan de Intertoto Cup in 1994 buiten beschouwing laten. Destijds, in 1985/1986, won Sparta na strafschoppen van Hamburger SV in de eerste ronde van de UEFA Cup. Borussia Mönchengladbach was een ronde later te sterk.

Een hele hoop Spartanen die vandaag op Het Kasteel zaten, waren toen nog niet eens geboren. Gaan zij hun Europese momenten krijgen? Dan moet komende week wel met favoriet FC Twente worden afgerekend.

