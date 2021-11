Sparta doet dankzij drie kopgoals tegen Willem II weer helemaal mee in de eredivisie

Sparta is weer terug in de race om handhaving in de eredivisie. Die conclusie is gerechtvaardigd na de daverende 0-3 overwinning van de Spangenaren tegen Willem II. Grote man bij de Rotterdamse club? Bart Vriends. De centrumverdediger kopte zich zaterdagavond tot topscorer.

Door Dennis van Bergen



De lach op het gezicht van Bart Vriends zegt alles, zaterdagavond, direct na afloop van de wedstrijd van Sparta tegen Willem II. De Amersfoorter heeft veel meegemaakt in zijn loopbaan. Promoties, degradaties, maar topscorer is de centrumverdediger niet vaak geweest. Dat is hij nu wel namens de Spangenaren. Met dank aan zijn twee doelpunten tegen de Tilbugers, waarbij hij een groot aandeel had in de voor de Rotterdamse club o zo belangrijke 0-3 overwinning.

Prompt heeft Sparta weer wat aansluiting met de ploegen in de kelder van de eredivisie. Opeens lonkt voor de ploeg van Henk Fraser misschien toch weer een mooi seizoen. En dat kan niet los worden gezien van Vriends, die in Tilburg symbool staat voor de werklust van de ploeg, die de laatste weken zoveel klappen moest incasseren. De routinier, in zijn vrije tijd anchorman van de Cot Potcast, speelt tegen Willem II een ronduit solide pot. Samen met Tom Beugelsdijk, zijn wederhelft in het defensiehart, komt er nooit een muisje doorheen in de Brabantse stad. En als het al eens gebeurt, zijn ze alert om het gevaar te stoppen.

Maar bepalend is Vriends zowaar in aanvallende zin. In de eerste helft, waarin Sparta domineert, maakt hij het verschil namens de ploeg van Fraser. Nadat Emanuel Emegha en Lennart Thy al voorzichtig het doel van Tim Wellenreuther zochten, scoort hij in korte tijd tweemaal namens de Rotterdamse club. Eerst kopt hij een voorzet van Bryan Smeets even krachtig als prachtig binnen, waarna hij later hetzelfde doet uit een corner van Sven Mijnans.

En daarmee bekroont Sparta een prima optreden in Tilburg, waar Willem II in negentig minuten tijd nooit tot serieuze mogelijkheden komt. Andersom loeren de Spangenaren na rust beheerst op een derde treffer. En die komt er kort voor tijd, wanneer de bedrijvige Emegha een fijne voorzet van invaller Vito van Crooij koelbloedig binnen kopt.

Ongekende luxe is het voor Sparta, dat dit seizoen slechts eenmaal won tot zaterdagavond. Dankzij de dik verdiende overwinning tegen Willem II zijn de rood/witten opeens weer serieus terug in de race om handhaving in de eredivisie. En Bart Vriends? Hij viert na de daverende 0-3 een terecht feestje voor het uitvak in Tilburg. Topscorer ben je tenslotte niet elke dag.

