Sparta haalt uit tegen Vitesse en houdt Europees voetbal in vizier

SamenvattingSparta mag na gisterenavond weer een stukje serieuzer dromen over de play-offs om Europees voetbal. Nummer vier Vitesse werd in eigen huis met 3-0 verslagen. Daardoor stijgen de Spangenaren in elk geval tot vanavond, wanneer de concurrentie speelt, naar plek acht.

Door Dennis van Bergen



Lennart Thy en invaller Emanuel Emegha zorgden in de slotfase voor de beslissing namens Sparta. Met een kopdoelpunt op aangeven van Mario Engels had Bryan Smeets in de eerste helft al voor de 1-0 gezorgd namens Sparta, dat er knap in slaagde om de Vitesse-parels Oussama Tannane en Riechedly Bazoer te neutraliseren.

De play-offs om Europees voetbal. Wie er aan het begin van het zo jammerlijk begonnen seizoen over had gerept bij Sparta, zou vermoedelijk zijn weggehoond op Het Kasteel. Na gisteravond is het prompt veel meer dan een droom voor de ploeg van Henk Fraser, die in de tweede helft wel een poosje onder druk stond, maar goed beschouwd nauwelijks in problemen kwam tegen Vitesse.

Voor de Arnhemmers was de nederlaag in Rotterdam-West een dure tegenvaller in de strijd om plek vier. Bij winst op Ajax kan Feyenoord zondag op twee punten komen van de geel/zwarten, die nog wel eenmaal dichtbij waren via Maximilian Wittek. Sparta-doelman Maduka Okoye redde echter katachtig.

