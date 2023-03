Sparta heeft in Rotterdamse derby geen kind aan Excelsior

Excelsior had wat goed te maken, nadat anderhalve maand geleden in een gelijkopgaande Rotterdamse derby op Het Kasteel de thuisploeg er met drie punten vandoor ging door een doelpunt van Joshua Kitolano in blessuretijd (1-0). En, veel belangrijker, in de strijd om lijfsbehoud zouden drie punten domweg als een godsgeschenk voelen.

En niemand in Kralingen die in de rust kon bevroeden dat die er niet in zouden zitten. Sparta begon weliswaar beter, was na twee minuten via Tobias Lauritsen al dicht bij een voorsprong, en zag het lichte overwicht beloond worden door een eigen doelpunt van Redouan El Yaakoubi die een voorzet van Lauritsen achter zijn eigen doelman werkte.

Maar na een halfuur was het juist Excelsior dat kansen kreeg. Die van Lazaros Lamprou is het terugkijken waard, want die presteerde het om van een meter of tien naast het doel van Nick Olij te schieten. Diezelfde Olij hield El Yaakoubi nog knap af van scoren in het juiste doel, maar moest vlak voor rust toch toezien hoe Couhaib Driouech hem passeerde. Het was voor Excelsior het eerste doelpunt in maar liefst 459 minuten eredivisievoetbal.

Logisch dus dat ze op Woudestein durfden te hopen op een resultaat. Maar dat was buiten een geweldig efficiënt kwartier na rust van Sparta gerekend. Een doeltrap van Olij eindigde een handvol balcontacten verder achter Van Gassel, die Koki Saito het laatste zetje zag geven. Daarna leverde Vito van Crooij met twee hoekschoppen twee panklare assists af. Achtereenvolgens Lauritsen en Bart Vriends klopten Van Gassel met kopballen. En zo stond het binnen het uur plotseling 1-4.

De rest van de wedstrijd was min of meer een formaliteit, op een doodstil Woudestein en met een feestvierend uitvak. Sparta meldt zich na twee nederlagen op rij weer op een punt van nummer vijf FC Twente, in een weekend dat alle concurrenten punten verspeelden. En dat door een uitwedstrijd in Rotterdam te winnen: dat gebeurde voor het laatst in 2004. Excelsior blijft vijftiende, maar weet tegelijkertijd dat het nog een helse klus wordt om zich (direct) te handhaven in de eredivisie.

