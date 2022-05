Sparta hoopt met resultaat in Groningen van voorlaatste plaats af te komen

Theo Lucius wil in de toekomst coach betaald voetbal worden: ‘Er mag bij PSV nog een versnel­ling komen’

In de toekomst wil Theo Lucius zijn mogelijkheden ontdekken als coach in het betaald voetbal. Nu is hij gelukkig als trainer van PSV onder 17, dat dit weekend de belangrijkste nationale prijs pakte en in Amsterdam feest kon vieren.

4 mei