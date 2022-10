Sparta is op eigen Kasteel ook NEC de baas en nestelt zich bovenin de subtop

De zege op NEC was alweer de vierde thuiszege op rij voor Sparta, na FC Volendam (4-0), FC Groningen (2-1) en FC Emmen (3-1). In al die voorgaande wedstrijden was een hoofdrol voor topscorer Vito van Crooij (26) weggelegd. Hij was dit seizoen bij 57 procent van Sparta’s doelpunten direct betrokken, maar uitgerekend hij moest vandaag op de bank plaatsnemen, nadat hij eerder in de week ziek was geweest. Ook Younes Namli ontbrak door een blessure.

Maar, en dat is al vaak benoemd, trainer Maurice Steijn heeft dit seizoen de luxe over een brede selectie te beschikken. Met de Japanse aanvaller Koki Saito op de plek van Van Crooij legde Sparta ook NEC, dat de laatste zeven wedstrijden gelijkspeelde en die reeks dus ten negatieve verbroken zag worden, de wil op.

Uiterst efficiënt

Dat kwam vooral omdat de ploeg van Steijn uiterst efficiënt met de mogelijkheden omsprong. Veel kansen creëerden beide ploegen niet, maar toch stond Sparta na een krap halfuur al met 2-0 voor. Eerst was het de eer aan Dirk Abels, die de geschorste Shurandy Sambo opnieuw verving. Met binnenkant voet plaatste hij de bal uit een hoekschop direct in de verre hoek.

Volledig scherm Jasper Cillessen is het niet eens met arbiter Robin Hensgens. © ANP

NEC-doelman en Oranje-kandidaat Jasper Cillessen klapte cynisch voor de 28-jarige scheidsrechter Robin Hensgens, die zijn tweede eredivisieduel floot, omdat hij vond dat de hoekschop waaruit het doelpunt viel een achterbal had moeten zijn. Cillessen zat er even later zelf helemaal naast, bij een geplaatst afstandsschot van Jonathan de Guzmán. Hij raakte de bal nog wel, maar de 2-0 stond op het scorebord. De Guzmán scoorde voor het eerst in dertien jaar weer in de eredivisie. In totaal zaten er 4781 dagen tussen zijn laatste doelpunt namens Feyenoord in 2009 en zijn treffer van vandaag.

Zeventien punten

Daarna speelde Sparta de wedstrijd professioneel uit. De tweede helft leverde weinig echt grote kansen op. Voor Sparta geen enkel probleem, natuurlijk, met een comfortabele 2-0-voorsprong en uiteindelijk de zege die ervoor zorgt dat de club voor het eerst sinds het seizoen 1991/1992 minimaal zeventien punten heeft na tien eredivisieduels. Volgende week wacht het FC Utrecht van oud-trainer Henk Fraser in Stadion Galgenwaard. Pikant, want sinds het vertrek van Fraser is het tij in positieve zin gekeerd op Het Kasteel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over de eredivisie.