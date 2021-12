Sparta keert na acht jaar terug op natuurgras: ‘Langgekoesterde wens van elke Spartaan’

Het spelen in de eredivisie brengt de verplichting met zich mee dat het speelveld moet voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau, waardoor de club ook in een veldverwarmingssysteem en zogenaamde grow lights zal investeren. Sparta staat momenteel op de zestiende plaats in de eredivisie, een plek die aan het einde van het seizoen play-offs tegen degradatie betekent. Naast Sparta zijn Cambuur en Heracles de enige andere clubs in de eredivisie die nu hun thuiswedstrijden op kunstgras spelen.

Sparta besloot in 2014 om financiële redenen over te stappen naar kunstgras. Dat was toentertijd bewust gedaan vanwege het jarenlange verblijf in de Eerste Divisie. De besparingen die daarmee samen hingen moesten zorgen voor een hoger spelersbudget om de terugkeer naar de Eredivisie mogelijk te maken. ,,We hebben de afgelopen seizoenen, in overleg met de technische leiding, telkens de sportieve voor- en de nadelen afgewogen en daarop een besluit genomen. Vandaag hebben wij als club een ander besluit genomen, we keren terug naar gras en vervullen daarmee een langgekoesterde wens van elke Spartaan en voetballiefhebber", zegt algemeen directeur Manfred Laros.