Sparta maakt miljoenenklapper met doelman Okoye

Door Dennis van Bergen



Het seizoen is nog maar op een derde, maar Sparta heeft de eerste grote transfer al te pakken. Vandaag bereikte de Rotterdamse club met het Engelse Watford overeenstemming over de transfer van doelman Maduka Okoye naar de ploeg uit de Premier League. Met de transfer van de Nigeriaans international is een bedrag van ongeveer zeven miljoen euro gemoeid.

Okoye maakt het seizoen overigens wel gewoon af bij Sparta, dat afgelopen zaterdag een belangrijke 0-3 overwinning boekte op Willem II en daardoor weer wat lucht heeft in de strijd om handhaving in de eredivisie. Pas na afloop van het seizoen maakt hij de overstap naar Watford. Okoye had op Het Kasteel nog een contract tot medio 2024.

De in Duitsland opgegroeide Nigeriaan komt voort uit de opleiding van Fortuna Düsseldorf. Afgelopen seizoen kwam hij transfervrij naar Sparta, waar coach Henk Fraser hem al snel de voorkeur gaf boven de van Ajax afkomstige Benjamin van Leer. Okoye had afgelopen seizoen een groot aandeel in het behalen van de achtste plaats op de ranglijst van Sparta. Ook dit seizoen maakt Okoye over het algemeen een prima indruk.

Vandaar dat hij op de radar stond van verschillende buitenlandse clubs. Watford bleek evenwel het meest slagvaardig. Technisch directeur Henk van Stee van de Spangenaren wil de hoogte van de transfersom niet bevestigen, maar bevestigt wel dat Okoye pas na dit seizoen vertrekt bij Sparta.



Nooit eerder in de clubhistorie ontving de Rotterdamse club zoveel geld voor een speler als nu voor de doelman. Eerder slaagde Van Stee er al in om onder anderen Halil Dervisoglu (Brentford, nu Galatasaray) en Ragnar Ache (Eintracht Frankfurt) voor vele miljoenen te verkopen.

Hoewel Sparta zaterdag een knappe 0-3 overwinning boekte op Willem II, leeft binnen de Rotterdamse club het idee dat de selectie in de winterstop versterkt moet worden. De aanstaande transfer van Okoye komt in financiële zin daarom goed uit. In sportieve zin is zijn vertrek daarentegen een grote aderlating. Al heeft Sparta, naast Van Leer, in Tim Coremans wel nog een ervaren doelman onder contract staan.