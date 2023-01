Sparta mag handen dichtknijpen met punt tegen NEC

De eerste (enorme) kans van de wedstrijd was nog voor Sparta. Tobias Lauritsen kreeg de bal in de opbouw zo in de voeten geschoven door Philippe Sandler, maar de spits verzuimde het cadeautje uit te pakken. Hij schoot de bal slap in de handen van Cilessen. Het publiek in De Goffert had amper met de ogen geknipperd, of de bal lag er aan de andere kant bijna in. Het scheelde weinig of Adil Auassar werkte een corner in eigen doel, maar de lat bracht redding. Een vrije trap van oud-Spartaan Elayis Tavsan schampte even later de paal.

Volledig scherm Gevaarlijk moment voor het doel van Olij. © Pro Shots / Thomas Bakker

Daarmee bleef de reeks clean sheets van Nick Olij maar ternauwernood in stand. De Sparta-doelman, die dit seizoen al negen keer de nul hield, hield zijn doel in de afgelopen vier eredivisiewedstrijden schoon. Duidelijk werd wel dat Olij zijn borst nat kon maken om die serie in Nijmegen een vervolg te geven.



NEC zette Sparta in de openingsfase succesvol onder druk en had het betere van het spel, wat ook resulteerde in gevaar. Zo zeilde een schot van Landry Dimata net naast en viel een inzet van Bart de Rooij bijna binnen via de rug van Arno Verschueren. Sparta zette daar weinig tot niets tegenover.

Defensieve tegenvallers

Op slag van rust moest Sparta binnen een mum van tijd twee tegenvallers slikken. Na een botsing met Elayis Tavsan was het einde wedstrijd voor Sparta-aanvoerder Adil Auassar. Het werd echter geen enkele wissel, maar een dubbele wissel omdat ook Bart Vriends – hij had al last in de warming-up - naar de kant moest. Daarmee werd in één klap het hart van de ervaren Spartaanse defensie gedemonteerd, dat in het restant van het duel werd gevormd door Mike Eerdhuijzen en Dirk Abels.



Zij moesten toezien hoe Mikkel Duelund in de blessuretijd van de eerste helft volledig vrij werd gezet voor Olij. Maar weer kwam Sparta goed weg: de Deen presteerde het de bal naast te prikken.

Volledig scherm Adil Auassar raakte in de eerste helft geblesseerd. © Pro Shots / Thomas Bakker

Oude voetbalwet

Waar NEC via Dirk Proper ook in het tweede bedrijf een enorme kans op de voorsprong om zeep hielp, trad aan de andere kant een oude voetbalwet in werking. Als je zelf je kansen niet verzilverd, valt ‘ie aan de andere kant. En warempel, uit een corner van Vito van Crooij kopte Arno Verschueren raak. Het was alweer de zevende treffer van de Sparta-middenvelder, die daarmee nu gedeeld clubtopscorer is met Van Crooij.



Wie daarmee dacht dat de storm van NEC ging liggen, had het mis. Sterker nog, die werd alleen maar heviger. De Nijmegenaren verdienden kort na de 0-1 een penalty toen Dimata werd gevloerd in de zestien, maar hij werd teruggefloten vanwege buitenspel. Uiteindelijk was het invaller Pedro Marques die NEC toch nog naast Sparta schoot en Olij in de eredivisie voor het eerst sinds 470 minuten weer eens liet vissen. Van Rooij had in de slotfase ook nog de 2-1 op de schoen, maar de rechtsback volleerde de bal over. En ook Dimata was nog ontzettend dichtbij. Zijn kopbal schampte de paal.

Hoe het kan, mag Joost weten, maar de ongeslagen reeks van Sparta krijgt ook na het uitduel in Nijmegen een vervolg. Voor de achtste eredivisiewedstrijd op rij incasseerden de Spangenaren geen nederlaag, waarmee de aanval van NEC - zij het met horten en stoten - werd afgeslagen.

Volledig scherm Pedro Marques maakte de 1-1. © ANP

