Sparta mag na remise tegen FC Utrecht blijven dromen van Europa

Door Dennis van Bergen



Er was nog een kwartier te spelen bij Sparta-FC Utrecht, maar Frans van Seumeren had al genoeg gezien. ,,Wat een thuisfluiter”, bromde de preses van de Utrechters, duidelijk hoorbaar in het verder bijna lege Rotterdamse stadion.

Het zullen de frustraties zijn geweest bij de markante clubbaas uit de Galgenwaard. Zijn ploeg had tot dan toe al ruim een hand vol aan mogelijkheden gecreëerd. Maar tot doelpunten was FC Utrecht niet gekomen. En dat was voor een groot deel de verdiensten van Maduka Okoye, de even atletische als boomlange doelman van de Spangenaren. Of het nu Gyrano Kerk was met een rommelbal of later invaller Adrián Dalmau met een balletje achter het standbeen; steeds voorkwam de Nigeriaans international dat Van Seumeren juichend vanuit zijn zetel op kon veren.

Het zei alles over de wedstrijd die het vanmiddag was op Het Kasteel. FC Utrecht domineerde, Sparta consolideerde.

Beste mogelijkheden voor FC Utrecht

Ook in de eerste helft waren de beste mogelijkheden al voor FC Utrecht, dat via onder anderen Eljero Elia (schot) en Willem Janssen (kopbal) dichtbij was. Goed verdedigend werk van Tom Beugelsdijk en, uiteraard, doelman Okoye voorkwam dat Kerk en Hidde ter Avest tot scoren kwamen. Veel eerder in de wedstrijd kwam Sparta tot z’n enige echt goede kans voor rust. Abdou Harroui schoot op de lat op aangeven van Lennart Thy, die in blessuretijd dé kans kreeg op de winnende treffer voor de Rotterdammers.

Dankzij het 0-0 gelijkspel blijft Sparta in de race voor de play-offs om Europees voetbal, ook al pakte Fortuna Sittard verrassend een punt tegen Vitesse en behaalde Heracles een gelijkspel tegen Feyenoord.

Tegenvaller voor de Spangenaren: Adil Auassar en Beugelsdijk liepen tegen FC Utrecht tegen hun vijfde gele kaart van het seizoen aan. Zij missen daardoor de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen van komende zondag.

Volledig scherm Een opstootje bij Sparta - FC Utrecht. © Pro Shots / Stefan Koops