Sparta pakt punt tegen RKC ondanks ‘Spartaanse’ tegentreffers en rode kaart

Zowel RKC als Sparta zijn normaal gesproken laagvliegers die dit seizoen goed zijn begonnen, met allebei voor aanvang van de wedstrijd een plek in de subtop en respectievelijk tien (Sparta) en negen (RKC) punten. Die plek verstevigen: dat was de inzet vandaag in het Mandemakers Stadion. Daarbij begon RKC dus voortvarend met het doelpunt van Kramer, die nog voor rust met rugpijn naar de kant moest. Sparta leek niet onder de indruk van die treffer, bleef geconcentreerd spelen en kwam via middenvelder Arno Verschueren weer op gelijke hoogte.

RKC toonde zich na rust opnieuw uiterst efficiënt, want de 2-1 van Bel Hassani – een strak en diagonaal schot – viel eigenlijk uit het niets. De oud-Spartaan zette zo voor het eerst sinds november 2015 een doelpunt en een assist op zijn naam in de eredivisie. Bij zijn wisselbeurt verderop in de tweede helft kreeg hij het nog even aan de stok met het uitvak, maar zijn bijdrage voor RKC had hij in elk geval geleverd.



Genoeg voor een zege was het overigens niet. Zelfs niet nadat Sparta-rechtsback Shurandy Sambo na ongeveer een uur spelen een terechte rode kaart kreeg na een onhandige tackle. Dat leek het punt waarop RKC de zege rustig veilig kon gaan stellen, maar dat was buiten Verschueren gerekend, die een kwartier voor tijd zijn ploeg aan een welkom punt hielp. Daarmee houdt Sparta – tegentreffers van ‘eigen’ makelij en een rode kaart ten spijt – RKC voorlopig onder zich op de ranglijst.