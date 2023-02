Sparta Rotterdam speelde tegen Fortuna Sittard in volledig zwart tenue ter ere van clubicoon Jules Deelder

De kleur zwart is onlosmakelijk verbonden aan Deelder. De Rotterdammer was altijd in het zwart gekleed. Echt altijd. Ooit vergeleek hij in een van zijn gedichten Het Kasteel met de Hemelpoort. Sparta noemt het speciaal ontworpen tenue ‘Een Ode aan de Nacht’. Het tricot is zwart, de bedrukking is zwart, de sponsoren zijn zwart en het logo is zwart. Precies zoals Deelder dat gewild zou hebben.