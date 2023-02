Sparta Rotterdam verspeelt tegen Fortuna Sittard voor derde keer op rij punten

Trainer Maurice Steijn wilde pas ná 31 januari praten over een hernieuwde doelstelling. Eerst wilde hij weten wat er van de selectie over zou zijn die zo grandioos presteerde in de eerste helft van de competitie. Het verhaal is bekend. Sven Mijnans vertrok naar AZ en een vervanger kwam er niet. En dus is de boodschap naar buiten toe dat Sparta ‘voor het hoogst haalbare gaat’. Maar goed, welke club doet dat níét? ,,Laten we hopen dat het een mooie play-offsplek is”, zei Steijn.