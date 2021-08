Sparta trots op duobaan voor Fraser: ‘We zijn blij dat hij deze mooie kans krijgt’

,,We begrepen dat Henk op het lijstje van Louis van Gaal stond om, naast zijn werkzaamheden op Het Kasteel, onderdeel van de nieuwe technische staf van Oranje te worden. Uiteraard was dit een mooi compliment voor Henk en voor het werk dat hij de afgelopen jaren met Sparta geleverd heeft, daar zijn we best trots op. De wedstrijden van Oranje worden uiteraard gespeeld op momenten dat de eredivisie stilligt, toch wilden wij graag met de KNVB afspraken maken dat deze nieuwe functie niet ten koste zou gaan van zijn werk hier. Die onderhandelingen verliepen voorspoedig, dus we zijn blij voor Henk dat hij deze mooie kans krijgt,” vertelt technisch directeur Henk van Stee van Sparta.



Henk Fraser speelde zes wedstrijden voor het Nederlands elftal. In 2018 werd hij hoofdtrainer van Sparta Rotterdam, de club waar hij zijn voetbalcarrière begon. Na een promotie in zijn eerste seizoen als trainer, volgden twee succesvolle Eredivisie-jaren, waarin Sparta op de elfde en achtste plek eindigde. Onlangs verlengde hij zijn contract in Rotterdam-West tot medio 2024.