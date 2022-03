Sparta-verdediger Tom Beugelsdijk met hersenschudding naar ziekenhuis

,,Het gaat naar omstandigheden goed met Tom”, liet Sparta tijdens de wedstrijd al weten. ,,Hij is bij kennis en is goed aanspreekbaar. Uit voorzorg wordt hij gecheckt in het ziekenhuis. Uiteraard wensen we hem een spoedig herstel.”



Beugelsdijk kreeg vorige week in de gestaakte wedstrijd tegen Vitesse zijn vijfde gele kaart en zou eigenlijk geschorst zijn. Maar de KNVB telt die kaart pas mee als de wedstrijd in Arnhem is uitgespeeld. Daardoor verscheen hij toch aan de aftrap van het duel met Eagles