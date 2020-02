Sparta vergroot degradatiezorgen van pover ADO

Haps en Van Beek maken rentree bij Jong Feyenoord

16:07 Ridgeciano Haps en Sven van Beek hebben voor het eerst sinds lange tijd weer minuten gemaakt. De verdedigers kwamen vandaag in actie tegen Jong NAC. Haps begon in de basis, Van Beek viel kort na rust in.Feyenoord won het duel op Varkenoord met 1-0 dankzij een strafschop in de laatste minuut van de eveneens ingevallen Sam Larsson.