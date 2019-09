Sparta wil droomstart vervolg geven, Linssen gaat voor volgende kopgoal

Na een week vol inhaalwedstrijden staat er alweer een bomvol eredivisieweekend voor de deur. In speelronde acht ontvangt Ajax in eigen huis FC Groningen, maakt PSV zich op voor een lastige uitwedstrijd bij PEC Zwolle en aast Feyenoord voor eigen publiek op eerherstel tegen FC Twente. Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureaus Gracenote en Opta blikken we vooruit.

FC Emmen - ADO Den Haag (vrijdag, 20.00 uur)

Vorig seizoen won FC Emmen beide ontmoetingen met ADO Den Haag. In Emmen zegevierde het met 3-2, in het Cars Jean Stadion in Den Haag mocht Emmen in zijn eerste eredivisieduel na een 1-2 overwinning de drie punten meenemen. Dit seizoen kregen de Drentenaren de meeste schoten tegen van alle eredivisieclubs. Tomáš Necid, die dit seizoen zijn drie treffers allemaal maakte in uitduels, zal azen op meer treffers.

VVV-Venlo - SC Heerenveen (zaterdag, 18.30 uur)

Een gelijkspel zou vanavond bepaald geen verassing zijn. Vijf van de laatste zes duels tussen VVV-Venlo en Heerenveen eindigden namelijk onbeslist. In speelronde één stond Heerenveen voor het laatst op voorsprong, tevens de laatste keer dat de Friezen een wedstrijd wonnen (0-4 bij Heracles). Misschien biedt de wedstrijd tegen VVV kansen. De Venlonaren incasseerden in elk van zijn laatste zestien eredivisieduels een doelpunt.

Ajax - FC Groningen (zaterdag, 19.45 uur)

De Amsterdammers zijn in de Johan Cruijff Arena al 32 eredivisieduels op rij ongeslagen: 29 keer winst, drie keer gelijk. Van de laatste twintig thuisduels met FC Groningen stapte Ajax slechts één keer niet als winnaar van het veld. Scoort Ajax tegen de Groningers minimaal vier keer, dan verpulvert de ploeg van trainer Erik ten Hag het eigen record van het aantal thuisduels op rij waarin het minimaal vier keer scoort (nu zes thuisduels op rij). Met Dusan Tadic heeft het daarvoor in ieder geval de perfecte speler in huis. De Serviër scoorde dit kalenderjaar al bijna even vaak als zijn oude club FC Groningen (23 om 28 doelpunten).

Fortuna Sittard - Sparta (zaterdag, 20.45 uur)

Met elf punten uit de eerste zeven duels beleeft Sparta zijn beste seizoenstart sinds het seizoen 1992/1993. De Rotterdammers pakten bovendien al vijf punten in vier uitwedstrijden dit seizoen. In tegenstelling tot Sparta is nummer zeventien Fortuna het seizoen juist waardeloos begonnen. Van de eerste zeven wedstrijden werd er niet één winnend afgesloten. Met de drie wedstrijden eind vorig seizoen meegerekend komt de reeks zonder zege zelfs op tien.

RKC - Vitesse (zondag, 12.15 uur)

Een wedstrijd in Waalwijk loopt voor Vitesse doorgaans slecht af. De Waalwijkers waren in de laatste vijf thuisduels tegen de Arnhemmers telkens de winnende ploeg. Een overwinning op de ploeg van trainer Leonid Slutsky zou voor RKC-trainer Fred Grim heel welkom zijn, want hekkensluiter RKC won dit seizoen nog geen enkele keer. Vitesse is juist bezig aan een ijzersterke reeks en verloor in zijn laatste vijftien duels alleen van Ajax (4-2) en PSV (5-0). Opvallend is dat Vitesse-aanvaller Bryan Linssen, toch echt maar 1.70 meter lang, negen van zijn laatste veertien eredivisiegoals met het hoofd maakte.

PEC Zwolle - PSV (zondag, 14.30 uur)

Krijgen we zondag in Zwolle weer een beslissing in de laatste minuut? Vorig seizoen dompelde Luuk de Jong PEC Zwolle met een doelpunt in de derde minuut van de blessuretijd in rouw (1-2). Het seizoen daarvoor frommelde Nicolas Isimat-Mirin de bal in de laatste seconde binnen voor PSV. De Eindhovenaren, na zeven duels nog ongeslagen, hebben met Donyell Malen de topscorer van de eredivisie in huis met zeven treffers. De 20-jarige spits was tegen Vitesse zelfs goed voor vijf treffers in één wedstrijd. Reza Ghoochannejhad maakte die speelronde vier treffers in een halfuur. Kunnen ze zondag opnieuw schitteren?

FC Utrecht - Willem II (zondag, 14.30 uur)

FC Utrecht hoopt tegen Willem II een negatieve mijlpaal te voorkomen. Incasseren de Domstedelingen een doelpunt, dan is dat het duizendste tegendoelpunt ooit in eigen huis. Een hele fijne tegenstander is Willem II niet. De ploeg uit Tilburg scoorde in elk van zijn laatste veertien uitduels in de eredivisie, een clubrecord. Grote kans dat een Willem II-doelpunt op naam komt van Vangelis Pavlidis (zes goals), Mats Köhlert (twee goals) of Marios Vrousai (een goals), de enige spelers die dit seizoen scoorden voor de Tilburgers.

AZ - Heracles (zondag, 16.45 uur)

Twee ploegen in vorm staan zondagmiddag tegenover elkaar in het Cars Jeans Stadion. AZ en Heracles zijn de enige ploegen die uit de laatste drie wedstrijden de volle buit pakten. Exclusief strafschoppen en de eerste treffer van het seizoen maakten Calvin Stengs, Myron Boadu en Oussama Idrissi alle AZ-goals. Bij Heracles is Mauro Júnior die grote man. De van PSV gehuurde Braziliaan was betrokken bij vier van de laatste zes goals van de Almeloërs (drie goals, één assist).

Feyenoord - FC Twente (zondag, 16.45 uur)

Feyenoord beleeft een dramatische seizoensstart. Na zeven speelrondes hebben de Rotterdammers al elf verliespunten, terwijl dat aantal vorig seizoen na vijftien speelrondes pas tien op tien punten stond. FC Twente is wat dat betreft misschien wel het ultieme medicijn voor Feyenoord, dat zegevierde in de laatste zeven wedstrijden tegen de Tukkers. Ook het gepromoveerde FC Twente heeft het de laatste weken lastig en verloor twee keer op rij. Desondanks verzamelde trainer Gonzalo García met zijn ploeg al wel twee punten meer dan Feyenoord en staat het op een keurige vijfde plaats.