Sparta wint ondanks hattrick van Necid in oefenduel van ADO

Terwijl ADO Den Haag in de eredivisie zeer moeizaam scoort, was een hattrick van Tomas Necid vanmiddag nog niet genoeg om weer eens een keer te winnen. De Tsjechische spits scoorde voor rust drie keer in een vrijwel verlaten Cars Jeans Stadion, waar Sparta het met wat Haagse hulp nog helemaal omdraaide.