Sparta ziet Coremans zwaar geblesseerd uitvallen en hoopt nog steeds op Stekelenburg

Tim Coremans raakte afgelopen vrijdag tijdens de training geblesseerd. Aanvankelijk bestond binnen Sparta de hoop dat de blessure mee zou vallen. Vandaag bleek dat dit niet het geval is. De Brabander, begonnen bij NAC en later uitkomend voor Cambuur, ADO Den Haag en FC Dordecht, is naar verwachting negen maanden uit de roulatie.

Zuur voor Coremans, die na het vertrek van eerste doelman Ariel Harush weer streed om de plek van nummer een van Sparta. Maar ook zuur voor de Rotterdamse club, die nu op zoek moet naar twee nieuwe keepers aangezien Coremans vermoedelijk pas in maart 2021 weer aan het werk kan.



Maarten Stekelenburg staat nog steeds op het lijstje van Sparta. De goalie heeft echter aangegeven voorlopig te zullen wachten. De komende weken traint hij in elk geval nog bij Everton. Wat de toekomst daarna voor hem brengt is nog onduidelijk. Naast Sparta hebben meerdere clubs uit de Nederlandse eredivisie belangstelling voor de oud-doelman van onder meer het Ajax, AS Roma en het Nederlands Elftal.



Sparta heeft meerdere doelmannen in het vizier. Een van hen is Nick Olij, keeper van eerste divisionist NAC.