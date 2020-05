Speciale AD Sportwereld: 50 jaar na EC1-zege Feyenoord

Interview Luc Nilis na vertrek bij VVV: ‘Voor PSV sta ik altijd open’

15:30 Luc Nilis vertrekt als assistent-coach bij VVV. Na twee jaar moet de club uit Venlo bezuinigen en is er in de technische staf geen plaats meer voor de Belg. De clubicoon van PSV vindt het jammer, maar toont respect voor de beslissing en heeft ook na het einde van zijn contract goede woorden over voor technisch manager Stan Valckx van VVV. ,,Als het kan, blijven we ook gewoon samen voetballen.”