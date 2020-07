Spectaculaire comeback Sneijder, lachwekkend of kan het? 'Honderd procent fit na de winter’

Redan stapt net uit zijn eigen Performance Center (Beyond Yourself, red.) met Jean-Paul Boëtius, een van de spelers die hij fysiek begeleidt en nu al klaarstoomt voor het nieuwe Bundesliga-seizoen. ,,Ik heb hem stevig aangepakt, hij weet dat hij het nodig heeft.’’



Redan kent het lichaam van topsporters door en door. ,,Fitheid is essentieel voor voetballers. Sneijder heeft 134 keer voor Oranje gespeeld en was bij Inter een van de belangrijkste spelers. Als hij niet fit is, wordt het toch moeilijk voor een coach hem op te stellen. Ook al heb je in de top gespeeld, geldt dat ook bij Utrecht. Dat weet hij zelf ook.’’