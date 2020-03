Speeldata van inhaalduels AZ - Feyenoord en FC Utrecht - Ajax bekend

101 dagen tot EK Koeman gaat niet veel wijzigen: ‘Vertrouwen in vaste groep’

3 maart Ronald Koeman is tevreden met de poule van Oranje in de Nations League. Maar dat is nog ver weg. Eerst eist aanloop naar het EK 2020, dat over 101 dagen van start gaat, al zijn aandacht op. De bondscoach is duidelijk: ‘We hebben een vaste groep. Ik heb altijd gezegd: daar heb ik vertrouwen in.’’