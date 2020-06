Speelschema Nations League bekend: Oranje op 4 september tegen Polen

In augustus bijna dagelijks oefenduels Nederland­se clubs

25 juni In aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen oefenen de clubs uit het betaald voetbal in de maand augustus volop tegen elkaar. Met FOX Sports is afgesproken dat van elke club uit de eredivisie minimaal twee wedstrijden live worden uitgezonden. Dat betekent dat in augustus bijna dagelijks een wedstrijd op tv te zien is.