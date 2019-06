Speelt Donny van de Beek vanavond, en zo ja voor wie?

Het middenveld van het Nederlands elftal leek de afgelopen maanden wel zo'n beetje dichtgetimmerd. Met twee zogeheten ‘zessen’, Frenkie de Jong en Marten de Roon, achter de ‘tien’ Georginio Wijnaldum was de belangrijke balans gevonden. Met een passer, een breker en een loper op het middenveld vond Oranje de weg terug naar de wereldtop en werden landen als Frankrijk en Duitsland verslagen. Er lijkt weinig reden voor Koeman om daaraan te gaan sleutelen. Maar kan de bondscoach nog om Van de Beek heen? Koeman noemde de Ajacied onlangs ,,het schoolvoorbeeld van hoe spelers zich kunnen ontwikkelen in de loop van een seizoen‘’. Maar ja, lovende woorden van de trainer bieden geen garantie op een basisplaats. Wat natuurlijk wel in het voordeel pleit van Van de Beek, is dat hij op meerdere posities uit de voeten kan. Een voorkeur voor een plek op ‘zes’ of ‘tien’ heeft hij zelf overigens niet. ,,Dat mag van mij allebei’’, zegt hij daarover.

Pröpper

Frenkie de Jong hoeft niet voor zijn plek te vrezen, maar zowel De Roon als Wijnaldum zal merken dat het dringen wordt in de middenlinie. Want Van de Beek is niet de enige reservespeler die zijn neus aan het venster drukt: in de begindagen van Koeman als bondscoach was Davy Pröpper namelijk een zekerheidje. Door een blessure werd de Brighton-middenvelder uit de basis verdreven door ‘golfbreker’ De Roon, maar nu Pröpper weer fit is zou de hiërarchie best wel eens tegen het licht gehouden kunnen worden.



De Nations League is niet het terrein om te experimenteren, zo zal Koeman het ook zeker niet zien. Maar een jaar voor het EK kan het wel een geschikt moment zijn voor een kleine koerswijziging. De vraag aan de lezer is dan ook: welk middenveld moet Koeman vanavond tegen Engeland opstellen?