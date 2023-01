Speelt mogelijke Feyenoord-versterking bij tegenstander PEC Zwolle? ‘Zitten veel clubs achter hem aan’

Feyenoord speelt vanavond in de eigen Kuip voor de beker tegen PEC Zwolle (21.00 uur). Bij de oude club van trainer Arne Slot loopt een speler om in de gaten te houden nu FC Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki deze winter definitief niet naar de Kuip komt.

Bij PEC speelt Thomas van den Belt (21), dit seizoen met 8 goals uit 18 duels de clubtopscorer van de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie. Hij is de zoon van Gerard van den Belt, een van de beste vrienden van Slot. De Feyenoord-trainer had de middenvelder onder zijn hoede toen hij werkzaam was in de Zwolse jeugdopleiding, in seizoen 2013/2014. ,,Een uitstekende middenvelder die zich geweldig ontwikkelt.’’ Een optie voor Feyenoord? ,,Er zitten veel clubs achter hem aan, weet ik toevallig.’’

Slot was als speler een van de clubiconen van PEC. De trainer van Feyenoord woont ook nog in Zwolle, volgens eigen zeggen ‘met heel veel plezier’. ,,Maar ik slaap de avond voor de wedstrijd in Rotterdam. Dus er hoeft niemand vuurwerk af te steken in mijn straat, zoals dat gebeurde de nacht voor de wedstrijd tegen FC Utrecht voor het spelershotel.’’

Dat was de aanhang van Zwolle ook vast niet van plan. Slot is nog altijd populair bij zijn voormalig werkgever. ,,Ik heb er een mooi verleden, een schitterende tijd. Het is heel leuk om weer eens tegen PEC Zwolle te spelen. Maar heel bijzonder is het ook weer niet, want met Cambuur en AZ heb ik ook al vaak tegen PEC gespeeld. Met Bram van Polen en Bart van Hintum heb ik zelfs nog gevoetbald.’’

Dilrosun en Paixão

Slot hoopt dat hij vanavond weer een beroep kan doen op Javairô Dilrosun en Igor Paixão. Beide aanvallers raakten zondag geblesseerd tijdens de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht. Ze keerden woensdag weer terug op het trainingsveld.

,,We hebben nog 24 uur om te bepalen of we hen wel of niet gaan gebruiken”, aldus Slot gisteren. De coach van Feyenoord mist voorlopig nog wel de geblesseerde Gernot Trauner en Quinten Timber.

Slot liet verder doorschemeren dat Mats Wieffer een kans krijgt op het middenveld. Slot gaat niet rouleren tegen PEC Zwolle. Hij kiest ook niet voor een andere doelman.