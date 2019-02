Spektakelploeg Heerenveen dicht bij discutabel record

Davids, Obiku, De Jong en Veltman: memorabele bekerklas­sie­kers

27 februari De Klassieker in de KNVB-beker, dat brengt net een andere dimensie met zich mee dan in de competitie. Zo is Feyenoord op basis van het verleden favoriet: de Rotterdammers waren van de veertien ontmoetingen in het bekertoernooi acht keer de sterkste tegenover zesmaal Ajax. De vijf meest memorabele bekerontmoetingen tussen de eeuwige rivalen, in willekeurige volgorde, op een rij.