Spelers PSV dringen bij directie aan op aanblijven Fred Rutten

Of een Europese campagne volgend seizoen met of zonder Fred Rutten plaatsvindt, is nog onduidelijk. De assistent van Ruud van Nistelrooij twijfelt namelijk of hij door wil gaan bij PSV.



Meerdere spelers van PSV hebben recent in een gesprek met de directie aangedrongen op zijn aanblijven en hadden ook graag André Ooijer langer bij de club gezien. Ooijer wil na dit seizoen echter stoppen, om persoonlijke redenen. Rutten moet nog definitief een knoop doorhakken over zijn toekomst.