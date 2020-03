Spelers PSV voorlopig één keer in de week naar De Herdgang

Eén keer per week komen de spelers naar trainingscomplex De Herdgang. Daar ondergaan ze, individueel, een gezondheidscheck en fitheidscheck. Geblesseerde spelers werken onder leiding van een fysiotherapeut in individuele sessies aan hun herstel. De leden van de technische staf en de spelers geven voorlopig geen interviews.



De competitie en de trainingen liggen sowieso tot 6 april stil. Mochten de maatregelen daarna niet meer nodig zijn, is het de vraag wanneer de competitie wordt hervat. Volgens het huidige schema is de eerstkomende competitiewedstrijd van PSV op zondag 12 april tegen Sparta Rotterdam.