Spelregelcommissie wil buitenspel in voetbal veranderen

Statistieken speelronde 25 AZ kan topperre­cord evenaren, Haags kwartier­tje het best tegen Heracles

28 februari Met behulp van de statistieken van Opta blikken we elke week vooruit op de speelronde in de eredivisie. Vanavond trappen Willem II en FC Groningen, ondanks het coronavirus, speelronde 25 in de eredivisie af. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de rest van het weekend.