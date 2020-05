Spierings in Sofia: ‘Ik moet er niet aan denken om net als in Nederland te trainen zonder doel’

De verjaardag van... Rick Kruys: ‘Enorm balen dat bekerfina­le niet gespeeld wordt’

14:05 In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Rick Kruys (35 jaar), de assistent-trainer van FC Utrecht die de afgelopen corona-weken een database heeft aangelegd van de wedstrijden van de club en nu nauwlettend in de gaten houdt of spelers elkaar niet kruisen op de training.