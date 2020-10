Spitse terug bij Leeuwinnen na quarantainedreiging: ‘Moet niet te vaak gebeuren’

In Noorwegen staat het vrouwenvoetballandschap in deze tijden er wat anders op dan in Nederland. Geen discussie over het wel of niet stopzetten van de competitie. Nee, sterker nog, in Noorwegen wordt nog altijd gevoetbald met publiek op de tribunes. De club van Spitse, koploper Vålerenga IF, liet gisteren ‘gewoon’ tweehonderd toeschouwers toe bij de wedstrijd tegen Rosenborg (1-1). ,,En dat gaat straks naar zeshonderd”, vertelt de 30-jarige Spitse, die zich vandaag net als de overige Oranjevrouwen in Zeist meldde.