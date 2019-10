Spitse wil matig optreden Leeuwinnen dinsdag rechtzetten

,,Goed was het niet en we kunnen veel beter en met meer energie spelen", zei Spitse tegenover Veronica. ,,We waren niet sterk aan de bal en vanuit omschakelmomenten kwamen zij er goed uit. Dat wij vanuit een vrije trap dan toch weer op voorsprong komen, is een kwaliteit. De 2-4 was mooier, maar de 2-3 belangrijker."



Spitse (29) is blij dat de interlandperiode nog niet voorbij is en wil voor eigen publiek iets goedmaken. "Het is heel fijn dat we nog een wedstrijd in Nederland spelen", aldus Spitse, die dinsdag met Oranje tegen Rusland speelt. "Daar maak ik me geen zorgen over. We spelen dan bij PSV, op een veel groter en beter veld. Met alle respect voor dit veld, maar het werkte niet mee."