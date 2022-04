Sponsoren Oranje niet mee naar WK in Qatar: ‘Als het mensen aan het denken zet is dat winst’

Verschillende sponsoren van het Nederlands voetbalelftal, waaronder hoofdsponsor ING, reizen niet mee met Oranje naar het WK voetbal in Qatar vanwege de mensenrechtensituatie in dat land. Dat vertelt een woordvoerder van ING. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt het ‘positief’ dat bedrijven niet meegaan naar Qatar.

Naast ING gaat het ook om andere sponsoren van Oranje zoals KPN, Albert Heijn, Bitvavo en de Nederlandse Loterij, die geen gebruik maken van de mogelijkheid om kaarten voor wedstrijden van Oranje te krijgen. ING zal rond het WK ook geen campagne voeren. Albert Heijn beraadt zich nog op hoe het zijn reclamecampagne inricht en hoe het in Nederland kan uitdragen dat het bedrijf sponsor is van voetballend Nederland.

KPN zegt het WK met klanten en relaties in Nederland te zullen vieren. Over de invulling van de reclamecampagne rond het voetbaltoernooi denkt het telecombedrijf nog na.

Amnesty International

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is ‘positief’ over het nieuws dat meerdere sponsoren van het Nederlands elftal niet meegaan naar het WK in Qatar. ,,Wij hebben er nooit toe opgeroepen, want wij richten ons vooral op de organisatie van het WK, de FIFA en de KNVB, maar als bedrijven dit uit zichzelf doen vinden wij dat uiteraard positief”, aldus een woordvoerder.

,,Bedrijven hebben een morele verantwoordelijkheid”, vervolgt de woordvoerder. ,,Door te zeggen dat je niet meegaat, of geen kaartjes verstrekt, laat je aan een breed publiek zien dat er iets mis is met dit toernooi.” Bedrijven geven volgens Amnesty ‘een signaal’ af door niet mee te gaan. ,,Als dat mensen ook maar een klein beetje aan het denken zet over dit rare WK, dan is dat al winst.”

Quote Ze laten nu zien: we blijven sponsor van het Nederlands elftal, maar met gedempte trots Frank van der Wall, Sportmarketeer

‘Storm in een glas water’

Sportmarketeer Frank van der Wall noemt de situatie ‘een storm in een glas water’. ,,Deze bedrijven steunen de Nederlandse voetbalsport. Dat er in die sport een WK plaatsvindt hoort erbij. De vinger dreigt nu naar de sponsoren te gaan, maar we moeten juist wijzen naar de FIFA, de organisatie en nationale bonden”, zegt hij. Volgens Van der Wall had de wereld al in oproer moeten komen toen er in 2010 werd besloten dat het WK in Qatar gehouden zou worden.

Van der Wall vindt het besluit van sponsoren om niet mee te gaan naar Qatar ‘verstandig’. ,,Door de publieke opinie worden sponsoren gedwongen zich terug te trekken. Dat doen ze niet, maar ze laten wel weten niet met mensen naar Qatar te gaan. Dat is een wijze beslissing.” De sportmarketeer snapt dat bedrijven geen promoties en activiteiten organiseren die zij anders wellicht wel hadden uitgevoerd. ,,Ze laten nu zien: we blijven sponsor van het Nederlands elftal, maar met gedempte trots.”

Hoofdsponsor ING

ING zegt zich vooral op het EK voetbal voor vrouwen in Engeland te richten. De bank blijft ook als hoofdsponsor aan Oranje en het Nederlands voetbal verbonden. Dat contract werd onlangs verlengd tot en met 2028. De naam ING blijft te zien op de trainingskleding van de spelers. Ook tijdens de trainingen en bij interviews zal ING als merk zichtbaar blijven, bijvoorbeeld via een reclamebord dat achter spelers staat tijdens interviews. Tijdens de wedstrijden is ING niet als sponsor te zien, omdat wereldvoetbalbond FIFA over de uitingen langs het veld gaat. ING is geen sponsor van de FIFA.

ING was volgens een artikel van de Volkskrant uit december eerder betrokken bij de financiering van het WK voetbal. De bank zou als geldverstrekker dienen voor Qatar National Bank, die op zijn beurt een grote sponsor is van het toernooi. ING zegt in een reactie nooit in te gaan op individuele klantrelaties en wil ook niets kwijt over het al dan niet verbreken met de banden met QNB vanwege de misstanden rond het WK.

In zijn algemeenheid geeft een woordvoerder van ING aan dat klanten die niet voldoen aan de maatstaven van de bank voor een gesprek worden uitgenodigd. In het uiterste geval kan ING de klantrelatie beëindigen als verbeteringen uitblijven. Wat de status van QNB nu is, wilde ING niet zeggen.

Bekijk hier al onze voetbalvideo’s: