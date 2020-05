Sportminister Van Rijn: heb geen zak geld klaarliggen voor het betaald voetbal

De regering eist een weldoordacht plan voordat het gaat nadenken over financiële steun voor het betaald voetbal. Minister Martin Van Rijn van medische zorg en sport gaat daarover graag in gesprek met de KNVB.

Door Maarten Wijffels



Van Rijn reageerde vanmiddag op vragen over de noodoproep die de voetbalbond recent deed in Den Haag. De KNVB voorziet dat de sector 300 tot 400 miljoen euro verlies leidt tot het eind van dit jaar. Zij vraagt de regering om de clubs te ondersteunen. ,,Ik heb geen zak geld klaarliggen voor betaald voetbal,’’ zegt de bewindsman over de steunaanvraag. ,,Ik heb ook nog geen plan of protocol gezien, maar de KNVB wil graag met mij praten, begrijp ik. Dus ik wacht af waar ze mee komen. Dat ze willen praten snap ik wel, elke sector heeft zijn problemen.’’

Quote Ook als je gaat spelen zonder toeschou­wers zullen er ongetwij­feld toch meer mensen nodig zijn om dat mogelijk te maken. Minister Van Rijn

Deze week zette premier Rutte de deur open voor een nieuw eredivisieseizoen vanaf september. Dat biedt het voetbal een eerste stip aan de horizon. Maar ook aan het spelen van profvoetbal zonder publiek, kan de regering voorwaarden verbinden, zo waarschuwt Van Rijn. ,,Evenementen mét heel veel publiek zijn potentieel grote verspreidingsbronnen van het coronavirus. Daarom staan die als laatste op de lijst om te worden vrijgegeven. Profvoetbal zónder publiek is een mogelijkheid, maar dan moeten we kijken of dat kan en zinvol is. Het staat op de lijst om te onderzoeken. ,,Ook als je gaat spelen zonder toeschouwers zullen er ongetwijfeld toch meer mensen nodig zijn om dat mogelijk te maken. Dus daar moeten we ook kijken of dat haalbaar is.’’