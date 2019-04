Spotlights in Turijn zijn ook voor Ajax

Kan Ajax zorgen voor het wonder van Turijn?

8:05 • Kan Ajax zorgen voor het wonder van Turijn na de 1-1 in Amsterdam? • Noussair Mazraoui keert terug van een schorsing. Nicolás Tagliafico is suspended. • Daley Blind, Matthijs de Ligt, Lasse Schöne, Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Hakim Ziyech staan op scherp. • Blaise Matuidi en Federico Bernardeschi staan op scherp bij Juventus. • Franse arbiter Clément Turpin leidt kraker in Allianz-stadion van Turijn.