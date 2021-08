Spraakmakende Oranje-voorselectie: drie nieuwe keepers en geen Dumfries

Door Maarten Wijffels



Er is negen jaar verstreken sinds de vorige keer dat Louis van Gaal een eerste spelerslijst voor Oranje samenstelde als nieuwe bondscoach. Toen, in augustus 2012, schudde hij de boel meteen flink op na een mislukt EK. Ook nu zijn er spraakmakende keuzes. Wat dat betreft verrast hij niet met zijn eerste voorlopige groep van 25 man.



Ten opzichte van de EK-selectie van voorganger Frank de Boer zijn in elke linie namen geschrapt of toegevoegd. Deels is dat om sportieve redenen, deels omdat nog niet iedereen bij zijn club even ver is in de voorbereiding op het seizoen.