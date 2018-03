Spreekverbod voor keepers van Vitesse

Door Lex Lammers



De mediastilte is het gevolg van de blunders die Pasveer dit seizoen op zijn conto heeft, zoals recentelijk tegen VVV-Venlo en FC Utrecht. Dat levert Vitesse een fikse schadepost op en er zijn de voorbije weken bakken kritiek op de keeper uitgestort.



,,Ik begrijp die kritiek, maar wil dat de keepers zich volledig op de wedstrijd richten”, zegt Fraser. ,,Die is voor ons namelijk cruciaal. Alweer, omdat we de vorige wedstrijd onder de maat hebben gepresteerd (5-1 nederlaag bij FC Utrecht, red.). We houden ze nu uit de media. Na de wedstrijd wil ik alles best uitleggen. En dan horen de keepers ook beschikbaar te zijn. Maar nu even niet.”