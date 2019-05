Staande ovatie Van Persie bij verloren afscheidsduel

Van Persie voelde het waarschijnlijk wel aan. Het allerlaatste optreden van de topscorer aller tijden van Oranje kon weleens hand in hand gaan met een nederlaag. Van Persie zelf had zijn kansen overigens wel gehad. Sterker nog, hij nam het doel van keeper Robert Zwinkels keer op keer onder vuur. Een fraaie kopbal belandde op de paal, een volley ging naast, een balletje na wat kap- en draaiwerk ging voorlangs. Na rust blokte Wilfried Kanon een poging, redde keeper Robert Zwinkels eerst met de knieën en later met de handen. En tussendoor was er nog een afzwaaier die op de tribune belandde.

‘Ouwe lul, ouwe lul’ zongen de meegereisde supporters van ADO Den Haag. En ‘Opa Van Persie’. Er hing een spandoek met de tekst ‘En nah wegwezuh’ stond er op een spandoek. Alles met een knipoog, uiteraard. Maar als de suggestie werd gewekt dat Van Persie dat het allemaal niet mee zou kunnen met de routinier van Feyenoord, wat is dan het oordeel over de rest van Feyenoord.



De energie spatte er weer eens niet vanaf. De openingstreffer van Erik Falkenburg uit een corner van Nasser El Khayati viel wel erg simpel. De counter bij de 0-2 had niets weg van een sterk staaltje verdedigen. En het was dat El Khayati na wat gegoochel met de bal slechts de paal raakte, anders had er toch echt 0-3 op het scorebord gestaan.



St. Juste en Berghuis raakten nog paal en lat, maar ADO bleef overeind. Dylan Vente mocht de maestro in de slotfase nog vervangen. Het applaus was luid en gemeend, ook voor Van Bronckhorst die woensdag in Sittard tegen Fortuna voor het laatst op de bank zal zitten. Als logisch signaal dat een verdiende Haagse overwinning in de Kuip uiteraard geen enkele invloed kan hebben op de grootsheid van de loopbaan van Van Persie. De aanvoerder die geen poespas ging door een erehaag van medespelers en tegenstanders naar de zijkant. En de aanhang van ADO hing ondertussen het respectvolle spandoek ‘Robin bedankt’ op.