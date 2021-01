Staat het huwelijk tussen Feyenoord en Advocaat op springen?

Door Mikos Gouka



In de Kuip is het van oudsher ‘geen woorden, maar daden’, maar in de aanloop naar de kraker tegen PSV zal er bij Feyenoord vooral gesproken worden. Trainer Dick Advocaat kondigde na de pijnlijke 3-0 nederlaag in Friesland tegen Heerenveen een gesprek aan tussen de technische staf en zijn selectie, zoals ook aanvoerder Steven Berghuis repte van ‘terug naar de tekentafel en oplossen’.